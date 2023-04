Antonio Cassano esplode: "Mourinho? Cosa può mettersi nel c***"

13 aprile 2023 a

La polemica a distanza tra Antonio Cassano e José Mourinho non è ovviamente passata inosservata. Anzi, ha fatto parecchio rumore ed è arrivata anche alle orecchie di Valerio Staffelli, che ha consegnato l’ennesimo tapiro d’oro a nome di Striscia la Notizia all’ex calciatore di Bari Vecchia. Ad accendere lo scontro era stato proprio Cassano, con Mourinho che aveva risposto ricordando gli scarsi successi ottenuti dal fantasista durante la sua carriera.

In occasione della consegna del tapiro d’oro, Cassano ha sparato ancora sull’allenatore della Roma, che al momento ha però ben altro a cui pensare, dato che i giallorossi sono attesi dalla gara d’andata dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. “Soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità”, ha tuonato Fantantonio, che effettivamente negli ultimi anni è stato molto critico nei confronti di Mourinho, soprattutto per il gioco che latita spesso e volentieri nella sua Roma.

“Ha vinto in carriera - ha aggiunto Cassano - perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. Mourinho i suoi trofei può metterseli nel cu***. Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto”.