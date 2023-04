Cassano ricopre di insulti Mourinho: "Coniglietto che racconta cag***"

10 aprile 2023 a

a

a

Dopo il duro attacco, puntualissima piove la risposta, altrettanto dura. L'attacco è quello di José Mouinho, che ha messo nel mirino Antonio Cassano. La risposta ovviamente è quella di quest'ultimo. Ed è durissima.

Ma procediamo con ordine. Mourinho dopo Torino-Roma ha deciso di rispondere ai molti attacchi che subisce da Cassano per il gioco della sua squadra, critiche feroci allo Spacial One. E il mister ha detto: "Lui avrà un problema con me, ma io non con lui. Sapete invece cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura". Un riferimento, quest'ultimo, a quanto accaduto ai tempi dell'Inter con Cassano e Livaja che erano compagni di squadre e che ebbero un duro alterco. Un litigio che fu riferito al mister da una spia nello spogliatoio.

"Stai attento perché...": Mourinho furibondo, massacra Cassano in un secondo

E ora Cassano ha deciso di rispondere, ancor prima della puntata della BoboTv. Lo ha fatto sul suo profilo Instagram: "Domani sera sarò alla BoboTv e dirò tutto lì però voglio anticipare una roba che tanti mi stanno scrivendo e mi stanno dicendo. Qualcuno sta dicendo cag*** su quello che ha detto Mourinho ‘che poi arriva il Livaja della situazione e diventa dura’. Nella mia vita non è mai stato duro niente, anzi il vero momento duro l’ho vissuto da 0 a 18 anni perché dove vivevo io o il risveglio è furbo e figlio di una buona donna, oppure non andavi avanti".

Cassano contro Mourinho: qui il video con la risposta

E ancora, a proposito di Livaja, Cassano ha offerto la sua versione dei fatti: "Questi sono i momenti più difficili. Questione Livaja: ho litigato con lui, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più io a lui e lui a me. Dopo due giorni amici come prima e si è andati avanti. Mia madre mi ha insegnato caro Mourinho, e lo dico a te e a quelli che scrivono cag***, di non aver mai paura di niente e di nessuno e di affrontare tutto e tutti capisci? Io non ho paura. Se devo litigare con qualcuno e arrivare alle mani, ma non l’ho mai fatto nella mia carriera. Poi nella mia vita privata, quello è altro: ho discusso e litigato con 30mila persone visto che qualcuno ti ha fatto da spia… digli alla spia che noi abbiamo litigato e ci sono state 20 persone che si sono messe in mezzo, non siamo andati allo scontro fisico e non ho mai preso niente. Visto che qualcuno si diverte per passare per quello che ha saputo e sa ecc ecc...", ha picchiato durissimo Fantantonio.

Ma non è finita. Nel mirino del barese ci finisce anche la presunta spia: "Digli a quel coniglietto che ti racconta le cag***, che sono cag***. Altra figura di mer***, oltre come fai giocare le tue squadre. Però questo poi è una questione secondaria, andremo alla Bobo TV a sviluppare e dire altre robe. Capito? Nella mia vita caro Mourinho, non le ho mai prese da nessuno. Mai. Sono stato fortunato probabilmente però non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Lo dico a te e ai naviganti. Ciao Mourinho", ha concluso Antonio Cassano.