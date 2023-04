Milan-Napoli, il gesto di Spalletti che rovina tutto: "La palla fuori e..."

13 aprile 2023 a

L’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli è stata particolarmente intensa ed emozionante. I rossoneri hanno portato a casa il primo round per 1-0, i partenopei invece si rammaricano per le tante occasioni sprecate e soprattutto per le assenze al ritorno di Anguissa (espulso per doppio giallo) e Kim (ammonito, ero diffidato). Al di là delle polemiche sul metro arbitrale, Luciano Spalletti ha sicuramente buoni motivi per pensare di ribaltare il risultato.

Innanzitutto perché tra una settimana al Maradona dovrebbe esserci Osimhen, che è essenziale non solo a livello di finalizzazione, ma anche e soprattutto di gioco, dato che ha caratteristiche uniche che possono mettere in seria difficoltà la difesa del Milan. Spalletti dovrà essere bravo a non farsi prendere dal nervosismo e soprattutto a non trasmetterlo alla squadra, che deve credere fino in fondo nel suo potenziale per provare a regalarsi una storica semifinale di Champions.

Intanto non è sfuggito un fatto curioso riguardante proprio Spalletti: fin dai primi minuti dell’incontro è stato visto baciare il pallone ogni volta che usciva dal campo e si trovava nella sua disponibilità. Un gesto che è stato interpretato come scaramantico, che però non è servito, dato che al Napoli sono andati storti tutti gli episodi della partita, a cominciare da quel gol a botta sicura salvato quasi sulla linea dopo appena 50 secondi.