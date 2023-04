Julia Ituma, spunta il video: cosa è successo prima della morte

13 aprile 2023 a

I media turchi hanno diffuso un video di Julia Ituma, l’ultimo prima della morte causata dalla caduta dalla finestra dell’hotel di Istanbul in cui soggiornava con le compagne dell’Igor Novara. La 18enne è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo tra le 22.30 e le 23.50: prima la si vede parlare a telefono e poi seduta a terra, con il volto verso il basso. La pallavolista è rimasta in quella posizione per qualche minuto, dopodiché è rientrata in camera, dove dormiva assieme a una compagna.

Si tratta della spagnola Lucia Varela Gomez che non si è resa conto di nulla, anzi è stata svegliata dagli agenti dopo che era stato scoperto il corpo privo di vita della Ituma. Al momento le indagini si stanno svolgendo nella massima riservatezza e non è quindi possibile affermare con certezza cosa sia accaduto: i media turchi però sostengono l’ipotesi del suicidio, con motivazioni che sarebbero tutte da ricostruire. In questo senso il video estratto dalle telecamere dell’albergo sembra avvalorare la teoria della morte volontaria.

La 18enne azzurra era una delle speranze più promettenti del volley italiano. Era reduce dalla partita di Champions League contro l’Eczacibasi, con le compagne che hanno preso il volo di ritorno per l’Italia senza di lei. Il suo corpo è stato portato all’istituto di medicina legale per gli esami di rito. I genitori della ragazza starebbero arrivando in Turchia, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche.