Inter, indiscrezioni esplosive: "Ecco il nuovo proprietario"

Prendere in considerazione l’idea di vendere la propria società che milita in Premier League per comprare l’Inter, club con un valore stimato di 1 miliardo di euro. È l’idea che circola nella mente di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, secondo quanto riporta Bloomberg. Per la testata, la Aser Ventures di Radrizzani è tra gli investitori che stanno valutando un’offerta per la società nerazzurra. L'imprenditore milanese si aggiunge quindi al nome di Investcorp, fondo del Bahrein che è accostato alla cessione dell'Inter dopo essere stato vicino a rilevare il Milan.

Radrizzani-Inter, cosa serve per mandare l’affare in porto

Per poter procedere all'acquisto dell'Inter, Radrizzani dovrà prima vendere la quota di Aser agli investitori che detengono il 44% del Leeds, oltre alla franchigia di football americano San Francisco 49ers. La vendita delle quote societarie però può avvenire solo in caso di raggiungimento della salvezza da parte del club in Premier League. La formazione guidata da Javi Garcia ha attualmente due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Tra i tanti ruoli che ricopre, Radrizzani fa parte anche del CdA di Dazn. I rappresentanti di Aser, Investcorp e Inter si sono rifiutati di commentare le indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra.

Inter? Col Benfica la grande di una notte di una rosa da rimodellare

Chi è Andrea Radrizzani

Nato a Rho nel 1974, Andrea Radrizzani è oggi considerato uno degli imprenditori più influenti nel mondo sportivo. Laureatosi nel 1998 in Pubbliche Relazioni, è salito alla ribalta fondando l’agenzia di intermediazione “Mp & Silva” assieme a Riccardo Silva. Dal 2004 la sua società diventa il principale polo di gestione d’immagine per leghe, federazioni e club sportivi. Liquidata l’agenzia dopo la rilevazione della quota di maggioranza da parte di una cordata cinese, Radrizzani si rimette in gioco nel 2015 fondando Aser Ventures, un gruppo d’investimento specializzato nel settore sportivo. Nello stesso anno Radrizzani fonda Eleven Sports, noto servizio di streaming sportivo e infine nel 2017 rileva la quota di maggioranza del club inglese del Leeds. Secondo Calcio e Finanza, Radrizzani sarebbe simpatizzante juventino.