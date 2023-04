Simon Kjaer "nemmeno sul treno": Milan, ecco cosa sta succedendo

15 aprile 2023 a

A Bologna solo Mike Maignan è stato schierato dal primo minuto degli undici titolari della sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Pur avendo assoluto bisogno dei tre punti per non concedere altro terreno alle rivali in corsa per il quarto posto, Stefano Pioli ha deciso di varare il turnover totale in vista del ritorno allo stadio Maradona di martedì 18 aprile.

Addirittura il Milan è partito in treno alla volta di Bologna senza portare con sé Simon Kjaer: non c’è alcun problema fisico, si tratta di una semplice scelta fatta per motivi precauzionali. Il difensore danese è stato fondamentale per tenere la porta inviolata nella vittoria per 1-0 sul Napoli e Pioli ha deciso di tenerlo a riposo totale, dato che a disposizione per la sfida con il Bologna ha comunque altri quattro centrali di ruolo: oltre a Kalulu e Thiaw, scelti per partire dal primo minuto, ci sono anche Tomori e Gabbia.

In campionato il Milan sta vivendo un momento particolare: nelle ultime cinque giornate ha vinto soltanto una volta (il clamoroso 0-4 al Maradona), perdendo con Fiorentina e Udinese e pareggiando con Salernitana e Empoli. La classifica sta diventando preoccupante per i rossoneri, con la Lazio che è ormai andata in fuga per il secondo posto e la Roma che ha messo la freccia per il terzo. Milan e Inter sono in lotta per il quarto posto, ma occhio anche all’Atalanta che ha ancora la possibilità di rientrare.