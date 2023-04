Milan, la mossa di Maignan pochi secondi prima del gol: qualcosa di clamoroso

15 aprile 2023 a

Magic Mike di nome e di fatto. Mike Maignan si sta confermando tra i migliori portieri al mondo e mercoledì, nell'andata dei quarti di Champions tra il suo Milan e il Napoli quasi scudettato, è risultato ancora una volta decisivo blindando l'1-0 dei rossoneri con almeno un paio di prodigiosi interventi, tra cui la smanacciata in angolo sul tiro ravvicinato sotto il sette di Di Lorenzo (e il capitano azzurro, incredulo, l'ha simpaticamente "punito" con una spintarella sul petto).

Dopo questa parata miracolosa... Mike Maignan, perché ora cambia tutto



Non solo un numero 1, ma un leader a tutto campo: questo è il francese ex Lille per la squadra di Stefano Pioli, che in lui ha trovato un elemento cardine capace di far dimenticare in poche settimane Gigio Donnarumma, volato a parametro zero al Psg nell'estate del 2022, sia per le parate sia per il gioco con i piedi. E mostrando sempre una spiccata intelligenza tattica. Nell'anno dello scudetto, per esempio, innescò alla perfezione Leao con un lancio di 40 metri che portò al decisivo 1-0 contro la Sampdoria, mandando in delirio San Siro. E contro il Napoli in Champions qualcuno ha notato un altro, piccolo capolavoro.





E' diventato virale infatti il video che ritrae Maignan correre a centrocampo per parlottare con Brahim Diaz e Bennacer. Il portiere, a gioco fermo, raggiunge i compagni per suggerire qualche accorgimento. Forse, azzarda qualcuno, una migliore posizione in campo. Pochi minuti dopo, ecco il risultato del conciliabolo: Diaz si libera di due avversari con una veronica e parte in campo aperto. Alla sua destra c'è Leao, alla sua sinistra si lancia in velocità proprio Bennacer, che arriverà alla conclusione vincente che deciderà la gara. Mistero su cosa abbia detto Maignan ai due compagni, ma tutti i tifosi rossoneri concordano: oltre che portiere "magico", forse Mike ha anche doti divinatorie.