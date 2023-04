Misano, tragedia nelle moto: Fabrizio Giraudo muore in pista

17 aprile 2023 a

Un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito di Misano, valevole per la Coppa Italia velocità. Fabrizio Giraudo, originario di Fossano in provincia di Cuneo, è stato coinvolto in un contatto tra più moto avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto, ha reso noto la Federazione Motociclistica Italiana. La gara è stata annullata d'intesa con il promotore del trofeo e con i responsabili del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli.

Giraudo stava gareggiando per il Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Secondo le prime ricostruzioni, un pilota si è fermato a bordo circuito per un problema al motore. Una seconda moto non è riuscita a evitare il mezzo fermo e lo ha spostato al centro della pista dove stava sopraggiungendo una terza moto, quella del pilota piemontese, che e' stato sbalzato giu' e poi sarebbe stato travolto e ucciso da una quarta moto. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti ed e' stata disposta l'autopsia sul corpo del pilota. Il Presidente della Fmi, Giovanni Copioli, ha dichiarato: "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze". Il Trofeo Italiano Amatori è uno dei quattro per cui si gareggia nella Coppa Italia velocità che coinvolge in totale 300 piloti.

Giraudo, pilota amatoriale, era titolare di un'impresa edile e viveva nella frazione San Sebastiano con la moglie e due figli piccoli. Correva su una Bmw per il team Extreme e aveva debuttato nel Trofeo Amatori nella stagione 2019. Nel 2022 aveva chiuso al sesto posto nella classe "1000 Avanzata". Il 2 ottobre il circuito Simoncelli di Misano era già stato teatro di un incidente mortale in cui aveva perso la vita un pilota romano di 27 anni, Federico Esposto, durante la gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.