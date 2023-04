Giorgia Meloni, che gol: il vip comunista si candida con Fratelli d'Italia

17 aprile 2023 a

L'ex bomber comunista della Serie A Riccardo Zampagna si candida insieme a Fratelli d'Italia. Clamoroso a Terni, la città delle acciaierie un tempo bastione rosso del centro Italia: il 48enne ex centravanti di Messina e Atalanta (e Ternana, ovviamente), idolo delle curve di sinistra insieme a Cristiano Lucarelli tra anni 90 e Duemila e simbolo di un ruspante calcio di provincia, ha deciso di presentarsi alle elezioni comunali della sua città con la lista "Terni protagonista", a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli, di FdI, scelto personalmente dalla premier Giorgia Meloni.

Nel 2015, intervistato dal Corriere della Sera, proprio Zampagna si definiva "ultimo bomber di sinistra, nel nome di mio padre morto per l'acciaieria". Lasciato il calcio, il popolare Ricky ha gestito una tabaccheria in ossequio a uno stile di vita quanto più lontano dai lustrini del calcio-spettacolo, deluso dalla sinistra classica si è avvicinato al Movimento 5 Stelle e ora la virata verso destra: "Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia - spiega lui al Messaggero -, ben cosciente della mia storia che non intendo rinnegare. Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città". "La mia candidatura - sottolinea - non va intesa come una personale svolta a destra, ma come una provocazione che suoni da sveglia per la città".

Prima del pugno chiuso, viene il campanile: "Ci batteremo contro le politiche Perugia-centriche per la nostra appartenenza al territorio in cui viviamo. Terni ai ternani e finalmente protagonista", assicura con fare da capopopolo, con la stessa grinta che metteva in mostra ogni 90 sudatissimi minuti.