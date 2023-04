Milan, la trappola per cancellare il Napoli: "Cosa ha preparato Pioli"

17 aprile 2023 a

La mossa decisiva per fermare il Napoli si chiama Simon Kjaer. Stefano Pioli infatti ha deciso di risparmiare il difensore rossonero, assoluto protagonista di Milan-Napoli, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions martedì 18 aprile. A Bologna è stato portato avanti un rimpasto massiccio della formazione contro gli emiliani che ha inevitabilmente procurato un abbassamento della tensione sul fronte della prestazione del Milan. E infatti, solo grazie a Pobega, i rossoneri hanno raccolto un punto solo per la corsa a un piazzamento Champions. A quanto pare l'allenatore rossonero punta tantissimo su Kjaer per bloccare Osimhen al ritorno al Maradona.

La prestazione del danese in casa nell'andata dei quarti di Champions è stata superlativa e non ha lasciato nessuno deluso. A questo punto il blocco difensivo è l'arma principale per fermare il Napoli. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da Milanello, la formula decisa per arginare i partenopei è quella già testata con il Tottenham: salvare in qualunque modo la porta da un possibile gol dell'avversario. Una trappola micidiale.

Napoli travolto, poker rossonero. Il Milan in terza posizione

Proprio contro gli Spurs, il Milan ha messo a segno il vantaggio a Milano e lo ha custodito e difeso con i denti a Londra. Una mossa che ha portato al passaggio del turno senza grossi problemi o rischi. A Napoli potrebbe ripetersi il copione e questo dettaglio di Kjaer preservato potrebbe essere decisivo. Guida la difesa come un veterano rossonero e il suo obiettivo principale sarà quello di mettere in gabbia Osimehen, l'uomo in più di questo Napoli.