Inter, l'insulto di Noel Gallagher: "Non sono bravi. E Lukaku..."

18 aprile 2023 a

a

a

Che sberla quella di Noel Gallagher. L'Inter finisce nel mirino di uno dei tifosi più illustri del Manchester City. La Champions è ormai entrata nel vivo. I quarti di finale sono il pass decisivo per le semifinali che porteranno poi alla finalissima di Istanbul.

E lo sa bene Gallagher che con il suo Man City pregusta già l'ingresso in quella finalissima che potrebbe coronare il sogno di Guardiola, alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie proprio con i rivali storici del Manchester United. Ma in vista di un possibile approdo in finale, Gallagher sputa veleno sull'Inter e lo fa a modo suo, collocando i nerazzurri in cima alle sue preferenze per la finalissima: "Chi vorrei in finale? L'Inter, non sono molto bravi. Lukaku è terribile".

Inter demolita dal Monza? Cosa esce di bocca a Galliani: godono i milanisti

Poi un giudizio sul calcio italiano che si è presentato ai quarti con 3 squadre e che matematicamente ha una italiana in semifinale: "Secondo me il Napoli è un po'più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere incredibili. La finale più bella potrebbe essere con il Napoli perché hanno fantastici tifosi, rumorosi". Bisognerà attendere la gara di ritorno col Benfica per capire quali sono le reali ambizioni europee dell'Inter di Simone Inzaghi.