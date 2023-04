Inter demolita dal Monza? Cosa esce di bocca a Galliani: godono i milanisti

16 aprile 2023 a

Altra impresa del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: a San Siro i brianzoli stendono l'Inter per 1-0, nel match di sabato 15 aprile decisivo il gol di Luca Caldirola, ormai un vero incubo per la squadra di Simone Inzaghi. Nerazzurri in crisi profondissima: in Serie A, un solo punto nelle ultime cinque partite.

Il Monza, al contrario, aggiunge un'ulteriore ciliegina a una stagione splendida. Successi dietro ai quali, appunto, c'è la mano di Galliani: dopo una grande campagna acquisti, la scelta decisiva, ovvero la promozione di Raffaele Palladino sulla panchina, svolta che ha cambiato la stagione della squadra dopo un inizio difficile.

E Galliani, ovviamente, considerati i trascorsi al Milan e la passione per il rossonero tutt'ora vivissima, la partita contro l'Inter a San Siro la vive in modo speciale, molto sentito. Ma, stranamente, al momento del gol, il dirigente del Monza non si è prestato alle consuete e scalmanate esultanze. No, perché questa volta il gol era troppo importante. Galliani infatti non si è scomposto più di tanto e, pizzicato dalle telecamere, ha commentato con due parole: "Siamo salvi".

Già, due parole dall'importanza clamorosa, tale da giustificare una reazione composta, quasi estatica. Certo, la salvezza matematica ancora non è stata raggiunta, ma ora il Monza ha 15 punti di vantaggio sull'Hellas Verona, terzultimo, a 8 partite dalla fine. Insomma, manca solo e soltanto la matematica. Tanto che anche uno come Galliani, assai scaramantico, si è lasciato andare. "Siamo salvi", appunto.