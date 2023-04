Onana-Brozovic faccia a faccia: allenamento-choc, esplode l'Inter

18 aprile 2023 a

Tensione in casa Inter alla vigilia della partita di ritorno con il Benfica. I nerazzurri stanno attraversando un periodo terrificante in campionato, dove rischiano seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League, ma nel frattempo proprio in Europa vedono il traguardo della semifinale a un passo. L’Inter ha infatti dalla sua il 2-0 dell’andata e anche il fatto di giocare a San Siro per chiudere il discorso qualificazione.

Nel pomeriggio di martedì 17 aprile si è però verificato un episodio che testimonia il nervosismo dei nerazzurri, soprattutto in alcuni elementi: durante la rifinitura Onana e Brozovic sono stati placati da alcuni compagni prima che la situazione degenerasse. Il momento di tensione si è verificato durante un banale torello, tra l’altro mentre i calciatori erano ripresi dai giornalisti, dato che quella fase dell’allenamento era a porte aperte. Il portiere dell’Inter era in mezzo ed è entrato a contatto con Brozovic in maniera un po’ ruvida.

Il croato si è subito risentito e ha avuto da ridire al compagno, che ha subito accettato il confronto. Un faccia a faccia che è stato placato dall’intervento di Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku. Non è la prima volta nelle ultime settimane che Brozovic mostra di essere nervoso: qualche tempo fa era stato richiamato durante alcuni esercizi per poca applicazione.