Milan, il gesto pazzesco di Calabria con Kvaratskhelia: cosa non avete visto

Passa il Milan, il Napoli è fuori. Questo il verdetto dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli infilano una grande partita e vengono raggiunti al Maradona soltanto nei minuti di recupero della ripresa: finisce 1-1 ed è tripudio rossonero.

E tra chi ha deluso, nel Napoli, c'è per certo Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che tra andata e ritorno non è mai riuscito a lasciare il segno, nonostante la minaccia continua che ha rappresentato per la difesa avversaria. Nel match di ieri sera, poi, Kvaratskhelia ha dovuto fare i conti con un Davide Calabria sontuoso: il capitano del Milan ha giocato una partita in marcatura quasi perfetta.

Giroud e Maignan piegano il Napoli: Milan vola in semifinale

A pesare come un macigno, sul georgiano, il calcio di rigore fallito all'82esimo minuto di gioco, penalty concesso per fallo di mano di Tomori, parato da un immenso Mike Maignan. E insomma, Kvaratskhelia a fine partita era letteralmente inconsolabile. Tanto che nella notte, su Instagram, ha postato un messaggio di scuse a tutti i tifosi del Napoli per il rigore fallito: "Mi è difficile vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non ho potuto darvi felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti a noi, quindi il sogno continua", conclude Kvaratskhelia.

Ma vi è anche un'immagine destinata a restare negli occhi e che ha come protagonista proprio Kvaratskhelia. Si parla del gesto proprio di Davide Calabria a fine partita: il georgiano è piegato a terra, distrutto. Ed ecco che il capitano del Milan si piega su di lui, lo abbraccia, lo consola. Da par suo Kvaratskhelia lo ringrazia in modo sentito, sincero. Una bella immagine, di puro sport, di gioia e dolore.