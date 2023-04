Ciro Immobile e lo schianto: "Dubbi sui testimoni", brutti sospetti

20 aprile 2023 a

La ricostruzione dell’incidente di Ciro Immobile si sta rivelando più complessa del previsto. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni testimoni di quanto accaduto nel rione Prati potrebbero non essere attendibili: sono infatti emerse diverse contraddizioni, a causa delle quattro almeno tre persone rischierebbero la denuncia per false dichiarazioni. Resta quindi ancora poco chiaro quanto accaduto di prima mattina in piazza delle Cinque Giornate.

Partiamo dalle cose certe: dodici persone sono rimaste lievemente ferite a seguito dello schianto del suv Land Rover del calciatore della Lazio contro un tram della linea 19. Il legale sostiene che il suo assistito sia passato con il verde, come sottolineato con forza a più riprese da Immobile. “Uno dei testimoni - ha dichiarato l’avvocato - i ha riferito di aver assistito al passaggio dell’auto del mio assistito sul lungotevere delle Armi mentre si trovava fermo con il semaforo rosso su ponte Matteotti. Questo vuol dire, secondo la sequenza delle luci nel luogo dell’incidente, che sicuramente Immobile è transitato con il verde e che il semaforo che impegna il tram, ovvero quello successivo, era rosso”.

Una delle ipotesi degli investigatori è che Immobile sia arrivato all’incrocio con la luce giada a una velocità superiore ai 50 chilometri orari previsti in quel punto. Il suo avvocato sostiene però che stava rispettando i limiti: “L’impatto c’è stato perché si è trovato davanti il tram all’improvviso. Il convoglio si è spostato non per la violenza dell’urto, ma perché colpito in una parte debole, vicina alla cabina di guida che lo ha sospinto fuori dai binari, in quel punto larghi appena quattro centimetri”.