Ciro Immobile, dopo l'incidente "stagione finita"? Panico Lazio

Panico tra i tifosi della Lazio per le condizioni di Ciro Immobile. Il bomber, tornato in gol sabato (su rigore) nella vittoria per 3-0 in casa dello Spezia, è rimasto vittima di un bruttissimo incidente a Roma: il suo Suv si è scontrato contro un tram provocando la distruzione dell'auto del giocatore di Lazio e Nazionale e il ricovero in ospedale per il tranviere, l'attaccante e le due figlie che viaggiavano con lui.

Nell'attesa di accertare la dinamica del sinistro (si parla di malore del tranviere, di un suo passaggio con il rosso nella versione di Immobile ribaltata da quella dell'autista del tram), restano le condizioni di salute di Immobile, che potrebbero avere pesanti conseguenze sportive sul rendimento della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Brutale schianto col tram, frattura per Ciro Immobile. E ora è giallo sulla dinamica

Lo staff medico della Lazio ha comunicato che il calciatore ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Le condizioni generali sono buone, ma per il ritorno in campo i tempi dipendono dall'infortunio alla costola e potrebbero essere lunghi. Si parla di qualche settimana, anche se le voci più pessimistiche fin da subito avevano parlato di "stagione finita". Non impossibile, visto che i tempi di recupero per una frattura alla costola in genere oscillano tra le 7 e le 8 settimane. Quasi certa la sua assenza contro Torino, Inter, Sassuolo e Milan: le due sfide contro le milanesi potrebbero essere decisive per la corsa alla zona Champions, con la Lazio che al momento occupa la seconda posizione.