Ciro Immobile salvo per miracolo: la scelta prima di uscire di casa a cui deve la vita

Uno schianto scioccante nelle prime ore della domenica. Un attimo e il dramma, per fortuna solo sfiorato. Ciro Immobile, a bordo del suo Suv, sul quale viaggiavano anche le figlie Giorgia e Michela, si è scontrato alle 8.30 contro un tram all’altezza di Ponte Matteotti, nei pressi di piazza Cinque giornate, tra i quartieri Prati e Flaminio. Il botto è stato tremendo, la macchina del giocatore distrutta nella parte anteriore, il tram (il 19) seriamente danneggiato. Conseguenze però lievi per i soggetti coinvolti: il capitano della Lazio, le figlie, il macchinista del tram e otto passeggeri. Insomma, un miracolo occorso e una tragedia sventata. Il Corriere dello Sport, intanto, ha ripercorso tutti gli istanti, parlando degli sviluppi post-impatto.

Immobile, parla il suo avvocato: “Ho temuto per le mie figlie”

Entrambi finiti all’ospedale Gemelli, per Ciro è stato riscontrato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. La primogenita Michela, 10 anni, sempre al Gemelli, è stata sottoposta ad accertamenti al collo, si temeva una microfrattura, le è stato applicato un collarino. Giorgia, 7 anni, è stata tenuta in osservazione al Bambin Gesù. Entrambe sballottate dall’impatto, colpite dall’esplosione degli airbag. Il papà sarà dimesso oggi, le bimbe saranno rivalutate. “Ho temuto per loro. Una botta incredibile, con un’altra macchina non so cosa sarebbe successo”, le parole di Ciro affidate al manager Sommella.

Brutale schianto col tram, frattura per Ciro Immobile. E ora è giallo sulla dinamica

Il conducente del tram contro la versione di Ciro

La corazza del Land Rover Defender, gigante dell’off-road (costo base circa 57mila euro), ha attutito il frontale con il tram della linea 19, sviato dai binari. "Io non mollo mai, non mi arrendo nemmeno dopo quest’ennesima tramvata, ma ho temuto per le mie bambine - ha confessato il bomber pochi minuti dopo l'incidente-choc -. Siamo salvi per miracolo. Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie figlie. Un incubo. Se fossimo stati con la macchina piccola, non so cosa sarebbe successo". L’abitacolo del Suv infatti ha retto nonostante l'urto violentissimo, gli airbag sono esplosi, si è accartocciato solo il muso. Nonostante l’accusa del capitano della Lazio, ovvero che il conducente del tram sia passato con il rosso — il cinquantacinquenne V. M., già dimesso dal policlinico Umberto I, dov’è stato trasportato anche lui per accertamenti clinici —, quest’ultimo afferma il contrario.

Ciro Immobile, orrore dopo lo schianto: insinuazioni-choc per questo video

Un video su YouTube con le immagini post-impatto

Era stato un sabato sera felice per Ciro e la moglie Jessica, vissuto nel locale di Briatore in Via Veneto. Le immagini dell’incidente sono apparse domenica mattina su YouTube pochi minuti dopo l’impatto avvenuto alle 8.20 e sono rimbalzate di smartphone in smartphone. Lo scontro è avvenuto a Roma nei pressi di Piazza delle Cinque Giornate, all’incrocio con Ponte Matteotti, tra i quartieri Prati e Flaminio, a pochi chilometri dall’Olimpico. Ciro abita sulla collina di Monte Mario, stava accompagnando le bambine ad un saggio di danza. Immobile proveniva da Lungotevere delle Armi, il tram da ponte Matteotti. Si sono scontrati la parte anteriore destra del Suv e quella anteriore sinistra del tram. “Il tram è passato con il rosso”, è stata la ricostruzione fornita a caldo dal capitano della Lazio, apparso nei primi video con la mano sinistra insanguinata, lamentando “un dolore al braccio”.

Dodici feriti, nessuno grave. Tutto al vaglio della polizia locale

Ora è tutto al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale. Si è ipotizzato un malore del macchinista, anche che Ciro abbia mal interpretato il semaforo. Dai primi riscontri sembra che non siano state riscontrate anomalie, ossia la contemporanea segnalazione di due verdi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti a perizia per accertare la velocità di rotta. Gli inquirenti acquisiranno anche le telecamere presenti in zona per verificare i filmati. L’incidente ha provocato 12 feriti, nessuno grave. Otto passeggeri del tram sono caduti a terra. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni. Agtw, agenzia di video, ha riferito questo racconto: “Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Se era rosso? Dicono che il tram ha un semaforo diverso”.

Immobile: “Tornerò presto in campo”

La Lazio, infine, ha diramato un comunicato su Ciro senza indicare i giorni di stop: “Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione”. Prognosi contrastanti, dalle due partite saltate (Torino e Inter) al mese out. La frattura alla costola è composta, ma può portare dolore per vario tempo e limitarlo negli allenamenti. Ciro effettuerà successivamente nuovi controlli. La società l’ha confortato con un video social. “Tornerò presto”, la risposta del capitano, raggiunto ieri da padre, madre e fratello, partiti di corsa da Torre Annunziata. Per Ciro è una stagione di brutte stelle.