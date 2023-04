Juventus, restituiti i 15 punti di penalizzazione: come cambia la classifica

20 aprile 2023 a

È arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport sulla Juventus per il caso plusvalenze. Accolto il ricorso bianconero, si torna alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti i 15 punti di penalizzazione. Questo vuol dire che, formalmente, da stasera la Juventus è di nuovo terza a quota 59 punti. Ma potrebbe presto riperdere i 15, perderne meno oppure non perderli affatto. Dovrà deciderlo la Corte. Per il momento i bianconeri si vanno a posizionare al terzo posto in classifica tra Lazio seconda e Roma quarta.

Con questa classifica al momento sia Milan che Inter sono fuori dalla zona Champions. Allegri da tempo basava i suoi calcoli sulla classifica sui punti reali sul campo e adesso si gode il piazzamento tra le prime tre del campionato. Ma come detto, il rinvio ad un nuovo procedimento potrebbe nuovamente ribaltare tutto. Di certo la notizia è stata accolta con grande soddisfazione da tutto lo staff bianconero, dai giocatori e dalla società. E il momentaneo annullamento della penalizzazione arriva proprio a poche ore dal duello per i quarti di finale di Europa League con lo Sporting Lisbona. La Juve avrebbe potuto puntare a un posto in Champions vincendo l'Europa League, ora però il quadro cambia grazie alla nuova classifica i bianconeri sono già nell'Europa che conta.

Ecco la nuova classifica: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 15.