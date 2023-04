Max Allegri, "vado via": il gesto choc in Juventus-Napoli

24 aprile 2023 a

Il gol annullato a Di Maria dal Var Aureliano, la rete del definitivo 1-0 di Raspadori dopo un fallo chiesto da Cuadrado, il pugno non sanzionato di Gatti a Kvaratskhelia. Ma una volta che l’altro gol è stato annullato alla Juve per evidente assist di Chiesa con palla già fuori, questa volta di Vlahovic, ha fatto evidentemente perdere la pazienza a Massimiliano Allegri, spazientito però soprattutto dal mancato check del Var per il presunto fallo di Juan Jesus su Cuadrado. Il tecnico bianconero ha assistito al gol di Raspadori, poi, inquadrato dalle telecamere, ha sorriso in maniera sarcastica pronunciando un labiale inequivocabile: "Vado via, ciao”, dirigendosi negli spogliatoi prima di rientrare poi per i minuti di recupero.

Raspadori stende la Juve nel recupero: Napoli a un passo dallo scudetto

Il gesto che lascia di stucco anche Bonucci

Non è la prima volta che accade, ma Allegri in questo caso era letteralmente furioso. Probabile che l'interpretazione del gesto di Allegri potesse anche essere riferito all'ingenuità della Juventus e di Cuadrado rimasto a terra nell'area di rigore del Napoli lasciando scoperta la sua posizione di campo da cui poi Raspadori ha potuto segnare indisturbato e senza marcatura. Ma ai microfoni di Dazn, nel post-gara, il livornese se l’è presa con i suoi per il gol “preso da polli — ha detto — Basta vedere l'ultima azione, sono cose che capitano e dispiace dopo una partita così". Il tecnico ha lasciato attoniti tutti, anche lo stesso Bonucci, che alle sue spalle ha guardato il suo gesto quasi incredulo.

Allegri sicuro: “L’anno prossimo lotteremo per lo Scudetto”

Alla fine Max è poi rientrato in campo per vivere ovviamente il finale di gara insieme ai suoi ragazzi. Il suo è stato un gesto assolutamente istintivo e provocatorio. Sempre a Dazn, il toscano non ha spiegato il suo gesto ma solo le sue impressioni e il suo stato d'animo dopo un periodo non facile per una Juventus, che comunque è rimasto dentro a tutte le competizioni. "Meglio prenderla a sorridere – ha spiegato a Dazn l'allenatore – quest'anno ci ha fatto crescere e l'anno prossimo sicuramente ci ritroveremo di nuovo a combattere per lo Scudetto".