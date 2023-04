Michael Schumacher, l'intervista finta? Che fine fa Anne Hoffman

24 aprile 2023 a

La finta intervista a Michael Schumacher, creata tramite un programma di intelligenza artificiale, è stata pagata cara dalla direttrice della rivista tedesca ‘Die Aktuelle’, Anne Hoffman, che è stata licenziata dagli editori del suo giornale. Il lancio a nove colonne in prima pagina e vari ammiccamenti sparsi qua e là non rendevano immediatamente chiaro per i lettori che non si trattasse affatto della "prima intervista" di Schumacher, dopo che il drammatico incidente sugli sci del sette volte iridato ex Ferrari, di quasi 10 anni fa a Meribel, lo ha fatto sparire al mondo. Solo all'interno della pubblicazione, si è indicato che è stata realizzata attraverso un programma di intelligenza artificiale.

La famiglia Schumacher porterà l’editore della rivista in tribunale

Dopo l’uscita della finta intervista all’ex Ferrari, sua moglie Corinna e i figli Mick e Gina-Maria hanno annunciato che porteranno l'editore della rivista in tribunale per avere giustizia e un corposo risarcimento. "Come stai oggi?" e "Quali sono le tue condizioni dopo l'incidente" sono alcune delle domande poste dalla rivista al finto Schumacher, che risponde tramite l'intelligenza artificiale attingendo a tutte le informazioni che in questi ultimi anni sono trapelate sulla situazione attuale dell'ex ferrarista: "La mia vita è completamente cambiata", è una delle frasi a lui attribuite.

Intervista-choc a Michael Schumacher: "Come stai oggi?", un caso agghiacciante

Il comunicato del Gruppo: “Ci scusiamo per l’articolo sgradevole”

Il limite dell'etica giornalistica è stato superato perfino per loro, visto che l'editore della rivista, il gruppo media Funke, ha licenziato in tronco la direttrice Anne Hoffmann. In un comunicato pubblicato sul proprio sito, si è anche scusato: "Quell'articolo sgradevole e fuorviante non avrebbe mai dovuto essere pubblicato – ha detto la Ceo Bianca Pohlmann – Non corrisponde in alcun modo agli standard di giornalismo che noi e i nostri lettori ci aspettiamo da un editore come Funke”. E dunque venerdì Funke ha annunciato che Anne Hoffmann, che dirigeva ‘Die Aktuelle' da ben 14 anni, è stata "sollevata dai suoi doveri a partire da oggi”.