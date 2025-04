Beatrice Luzzi, la rivelazione: "Quella volte in cui io e Michael Schumacher..."

A 54 anni è più bella che mai e si è concessa in un’intervista per il Corriere della Sera, dove ha raccontato la sua carriera, compreso uno spot girato con Michael Schumacher : “Era per la Fiat Multipla. Girammo a Maranello le scene senza di lui. Per otto ore in sottofondo si sentiva il rombo della sua Ferrari in pista. Alla fine si presentò sul set, fresco e profumato, come se avesse riposato. Mi chiese. ‘Di dove sei?’. Io risposi di Roma. E lui ‘Sei romena ?. Io secca no, romana”.

Da personaggio, e finalista perdente, del Grande Fratello a opinionista di successo dello stesso reality condotto da Alfonso Signorini . È davvero una nuova primavera per Beatrice Luzzi , attrice che era finita nel dimenticatoio negli ultimi anni dopo aver brillato come stella di Vivere , la soap opera italiana ambientata sul lago di Como tra la seconda metà degli anni Novanta e primi anni Duemila.

Di sicuro non ha peccato di mancanza d’umiltà, perché per tre anni ha lavorato anche dietro la telecamera, ha infatti scritto le domande del quiz di Raiuno L’Eredità: "Un lavoro di fine intelletto, in pratica sondavo tutto lo scibile umano, domande e risposte passano tre fasi di verifica a livello accademico, anche le risposte sbagliate devono risultare credibili. Una faticaccia, facevo ricerche 12 ore al giorno".

Ammette anche un mancato talento: "Non so disegnare. E dire bugie. Non le accetto, le trovo una mancanza di libertà verso se stessi". In amore, però, le cose cambiano: "Spesso ho detto ti amo sapendo di mentire, quando l’altra persona era molto innamorata e io no e mi dispiaceva ferirla. Però l’ho fatto solo per affetto".