Allegri perde la testa e deride il Napoli: "Bravissimi, oh...". Ecco il video

Momenti di altissima tensione per Max Allegri nel finale convulso di Juventus-Napoli. Prima il gol annullato a Di Maria dal Var, quindi la rete decisiva di Raspadori che ha regalato agli azzurri il successo da matchpoint-scudetto. In quei minuti assai accesi, proprio la panchina bianconera ha perso il controllo andando un po' troppo sopra le righe. Se Marco Landucci, vice di Allegri, ha addirittura insultato e minacciato Luciano Spalletti, mister partenopeo, con frasi al limite del riferibile ("Pelato di m***a" e "Ti mangio il cuore", ha inveito l'ex portiere della Fiorentina anni 80-90 trascinato dalla foga) e ora rischia grosso davanti al giudice sportivo, il "titolare" Max ha per così dire dato spettacolo a più riprese.

Una volta visto annullare il gol di Di Maria con l'arbitro Michael Fabbri che prima giudica regolare il contrasto di Milik su Lobokta da cui nasce il contropiede vincente e quindi, richiamato dal Var, ritorna sui suoi passi, il tecnico livornese protesta platealmente: "Basta, vado via", urla dirigendosi verso gli spogliatoi. Pochi secondi dopo, tornato al suo posto, assiste al gol di Raspadori.

La partita finisce con i nervi a fior di pelle dei bianconeri, delusi dal risultato e amareggiato dall'arbitraggio. E Allegri, inviperito, al momento di scendere questa volta definitivamente negli spogliatoi si gira verso la panchina del Napoli e forse rispondendo a qualche provocazione verbale (o semplicemente per sfogare la rabbia) alza il dito indice della mano destra e con un sorriso sarcastico pronuncia poche, semplici e inequivocabili parole: "Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto". Il duello per la prossima stagione è già partito, con larghissimo e velenoso anticipo.