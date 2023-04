Inter, la bomba che fa tremare Inzaghi: "Contatti avviati"

26 aprile 2023 a

L'Inter è in piena corsa Champions e ha messo nel mirino la finale di Istanbul. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa ritrovata con l'Empoli e ha acquisito quella fiducia necessaria per chiudere la stagione al massimo. I veleni, le discussioni, le voci sulla crisi sono state zittite dalle ultime prestazioni che sono sempre di più convincenti in vista dello scontro finale nell'euroderby col Milan che vale il pass per la finalissima di Champions.

Un quarto posto in campionato e la finalissima di Coppa Campioni potrebbero salvare la panchina di Inzaghi. Ma fino a un certo punto. Infatti la Gazzetta dello Sport riporta spifferi e rumors che parlano chiaramente di contatti avviati con i possibili successori di Inzaghi da parte della dirigenza nerazzurra.

"Il quarto posto, unito alla possibilità di arrivare a Istanbul, riaprirebbe anche i discorsi legati al futuro di Inzaghi. L’Inter ha già avviato contatti con i suoi possibili successori, non è neppure più un mistero. Ma il tecnico ha per le mani la chance di cambiare il suo destino. Arrivare a Istanbul senza vincere la coppa e senza centrare il quarto posto non garantirebbe la conferma a Inzaghi. Ma una finale - anche persa - con il quarto posto centrato spingerebbe quantomeno a riconsiderare il tema. Inzaghi non sarebbe al sicuro, ma pure dentro la società si procederebbe al cambio con maggiore “difficoltà”, magari solo in presenza della certezza di arrivare a un big della panchina. Ecco perché l’allenatore ha tutto l’interesse di correre anche in campionato", spiega la "Gazza". Insomma il destino nerazzurro è nelle mani di Inzaghi, ma di certo le voci di "contatti già avviati con i successori" non rasserenano l'ambiente prima di appuntamenti così importanti.