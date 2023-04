Lukaku, addio Inter: "Chi gli cambia la carriera", la bomba di mercato

26 aprile 2023 a

a

a

Romelu Lukaku di nuovo incredibilmente al Chelsea? Secondo alcuni tabloid inglesi la figura di Mauricio Pochettino sarebbe l’uomo in più per cambiare la carriera del belga, vista l’intenzione dell’Inter di non rinnovare al momento il prestito col belga. L'attuale momento dei Blues mette nella condizione la società di programmare il futuro, che potrebbe anche essere senza coppe. Un percorso costituito da giocatori nuovi acquistati a suon di milioni tra la sessione estiva e l'ultima invernale, senza dimenticare i ritorni dai prestiti, come ad esempio Lukaku autore di una doppietta nell'ultima gara giocata dall'Inter contro l'Empoli al ‘Castellani’. Lo stesso che ha fatto tutto per vivere una seconda esperienza in nerazzurro, ma le cose non sono andate per il meglio.

Simone Inzaghi contro Allegri? Occhio a queste cifre: qualcosa di brutale

Il Chelsea nel breve futuro, Pochettino rilancia Lukaku?

I suoi numeri non hanno convinto Marotta e la società che a più riprese ha riconosciuto come quello visto in campo non fosse l'attaccante devastante ammirato nell'epoca Conte: "Tornerà al Chelsea e poi valuteremo tutti insieme le prospettive – aveva detto lo stesso Marotta che poi si lasciò andare – Non è ancora il Lukaku che abbiamo visto nelle annate precedenti". C'è dunque il Chelsea nel suo futuro che non vorrebbe veder bruciare l'investimento fatto solo due anni fa per acquistare il cartellino del giocatore e che con Pochettino potrebbe seriamente rilanciarlo.

"Calendario folle": la nera profezia sull'Inter di Inzaghi

Lukaku, troppo pochi nove gol in 26 partite

L'idea dell'Inter non è mai tramontata nella testa del giocatore, che però si è sentito più volte rispondere pubblicamente con un secco "no" dalla dirigenza, che vorrebbe pensarci bene prima di puntare ancora su di lui. Tra infortuni e una condizione anche mentale da recuperare dopo i disastri ai Mondiali, Lukaku al momento è fermo a soli 9 gol totali in 26 partite. Decisamente pochi per valutare come positiva la sua stagione in nerazzurro.