Napoli, festa-scudetto? "Sospesa": strade deserte, cosa succede

E venne il grande giorno della festa scudetto del Napoli. O meglio, non è ancora detto che lo sia: tutto dipenderà dal risultato della partita in corso al Maradona contro la Salernitana. In caso di vittoria gli uomini di Luciano Spalletti diventerebbero matematicamente i nuovi campioni d’Italia, grazie alla sconfitta della Lazio, che è crollata negli ultimi minuti al cospetto dell’Inter dopo essere stata in vantaggio per 1-0.

La rimonta dei nerazzurri è stata ovviamente accolta con enorme entusiasmo dai tifosi del Napoli, che hanno riempito le strade della città per festeggiare l’occasione di poter vincere lo scudetto già in questa domenica di fine aprile. Tutto dipenderà dal risultato contro la Salernitana, che non è scontato: non appena è iniziata la partita, le vie di Napoli si sono improvvisamente svuotate ed è calato un silenzio surreale.

Giusto così, dato che c’è ancora una partita da vincere. Se tutto andrà bene, i tifosi azzurri potranno riversarsi nuovamente nelle strade della città per far esplodere tutta la propria gioia. Lo scudetto era atteso da decenni e finalmente sta arrivando per il Napoli, che tra l’altro nessuno dava tra le favorite a inizio stagione: quello degli uomini di Spalletti è stato certamente un capolavoro sportivo, con il campionato che è stato senza storia.