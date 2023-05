Napoli, festa scudetto mancata? Bomba di candeggina: finisce in disgrazia

01 maggio 2023 a

a

a

Un fine settimana di follia e passione, quello vissuto a Napoli da centinaia di migliaia di tifosi che hanno affollato le vie della città. Lo scudetto non è arrivato, a causa del pareggio con la Salernitana che ha rimandato la vittoria matematica del titolo al prossimo turno, ma la festa è comunque andata avanti anche dopo la partita. In realtà già sabato l’euforia era tanta, al punto che qualcuno non ha gradito gli eccessi.

Il gesto che fa infuriare Napoli: schiaffo durissimo nello spogliatoio | Guarda

Ha fatto il giro dei social il video di una signora che, evidentemente infastidita dai festeggiamenti che proseguivano da ore sotto la sua abitazione, ha deciso di lanciare una bacinella colma di acqua e candeggina nel tentativo di disperdere la folla. Effettivamente ha ottenuto il risultato sperato, dato che diversi ragazzi si sono spaventati quando hanno realizzato che non era semplice acqua quella che gli stava finendo addosso: alcuni si sono portati il volto alle mani, in segno di sofferenza.

Dai commenti rilasciati sotto al video originale risulta che uno dei tifosi è anche stato costretto ad andare in ospedale per degli accertamenti. Un piccolo incidente che dimostra come non proprio tutti abbiano gradito la due giorni di festeggiamenti perpetui tra le vie di Napoli, tra l’altro prima ancora di avere la certezza matematica di aver vinto lo scudetto.