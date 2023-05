Napoli, il gesto nello spogliatoio della Salernitana: schiaffo durissimo

01 maggio 2023 a

Una partita che avrebbe potuto regalare, davanti al proprio pubblico, lo scudetto al Napoli. E invece tutto è andato a rotoli, con la Salernitana che ha costretto i partenopei al pareggio e a rimandare la festa per il terzo titolo che non arriva dai tempi di Maradona. Napoli era vestita a festa e invece nella domenica più attesa dagli ultimi trent'anni ha dovuto togliere le maglie col terzo scudetto e attendere probabilmente qualche giorno per indossarle di nuovo.

Tanta amarezza al Maradona per un appuntamento con la storia mancato. Ma in realtà niente drammi: il giorno decisivo è solo rimandato. Il match point del Napoli sarà già nel prossimo turno di campionato e Napoli potrà finalmente abbracciare i propri eroi che hanno dominato in lungo e largo questo campionato. Ma all'amarezza del Napoli si è aggiunta, quasi come fosse una beffa del destino, la sfrenata euforia della Salernitana che dopo il fischio finale della sfida al Maradona ha festeggiato negli spogliatoi di un Maradona ammutolito lo sgambetto ai partenopei.

Napoli campione giovedì? Una beffa e due grandi paure: cosa può accadere

La Salernitana infatti non ha gradito il ruolo di vittima sacrificale e così ha cercato con tutte le forze di fare una grande partita anche in chiave salvezza. E gli uomini in maglia amaranto hanno interpretato al meglio questa sfida. Ma di certo quelle urla e quei festeggiamenti sfrenati tra le mura del Maradona sono stati un pugno allo stomaco per i partenopei.