Andrea Agnelli e Deniz, nozze "in gran segreto"? Il tradimento: chi pubblica tutto

02 maggio 2023

E nozze furono: Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sposano, il tutto con una cerimonia che si è svolta in gran segreto a Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia. Il matrimonio tra l'ex presidente della Juventus e la compagna turca è stato celebrato lo scorso 29 aprile. E il "gran segreto", però, è stato mantenuto in modo piuttosto relativo.

Già, perché Dara Rolins, la compagna di Pavel Nedved, ha spiattellato parecchie immagini e video dell'evento sui social. Insomma, "fuori tutto", con buona pace della riservatezza chiesta dalla coppia.

Agnelli e Deniz stanno insieme dal 2015 e hanno due figlie, Livia Selin e Vera Lin. E proprio all'ormai moglie, nei giorni difficilissimi dell'addio alla presidenza della Juventus, lo scorso novembre, Andrea Angelli aveva rivolto un ringraziamento molto sentito.

Tornando al matrimonio, dopo il "sì" con cerimonia civile davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo comune, Andrea e Deniz hanno proseguito la festa in un resort della zona molto esclusivo, il Castello di Reschio, luogo che in passato ha ospitato molte star internazionali. Presenti una quarantina di persone.