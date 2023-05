Napoli, sparata-De Laurentiis: "Quanti scudetto ho vinto", Juve nel mirino

02 maggio 2023 a

Aurelio De Laurentiis inizia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ne ha tutto il diritto, adesso che il suo Napoli è a un passo dalla vittoria di uno storico scudetto, al quale tra l’altro nessuno credeva minimamente all’inizio della stagione. Anzi, il presidente era stato contestato dai suoi stessi tifosi, che lo attaccavano per aver lasciato partire alcuni giocatori-simbolo degli ultimi anni. E invece proprio grazie a quelle partenze è stato possibile costruire un Napoli che ha demolito il campionato.

Al di là dei nemici interni, che ormai si sono tutti convertiti, De Laurentiis ha lanciato frecciatine anche alla Juventus. “Il nostro ciclo vincente si è aperto tempo fa - ha dichiarato a margine della riunione in prefettura - ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita”. A proposito di Juve, il presidente non ha nascosto che la partita del 5-1 dell’andata è stata particolarmente significativa per lui.

“Vale tutto lo scudetto - ha spiegato - averla battuta così in larga misura all’andata e in quell’altro modo al ritorno… Aaaah… è esaustiva come risposta?”. Insomma, con lo scudetto ormai in tasca De Laurentiis è su di giri: “Il mio entusiasmo è immenso. A maggio scorso dissi di voler vincere lo scudetto e ci fu sgomento negli sguardi di chi mi ascoltava. È bello vedere quanto questa vittoria rappresenti nella vita di tutti”.