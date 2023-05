Inter, Verona travolto per 6-0: quarto posto e Champions vicina

03 maggio 2023 a

L'Inter mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions. Imbrigliata in una lotta all'ultimo punto per un posto nell'Europa che conta, di fatto con un risultato tennistico i nerazzurri si rilanciano e si prendono, in solitaria il quarto posto. L'Inter supera 6-0 il Verona e ottiene la terza vittoria consecutiva. Il risultato si sblocca con un'autorete di Gaich. Calhanoglu raddoppia con una prodezza. Tris di Dzeko. Nella ripresa doppietta di Lautaro Martinez e bis anche per Dzeko.

Una prestazione corale quella degli uomini di Inzaghi che fa tremare anche il Milan, costretto all'1-1 con la Cremonese a San Siro. Inzaghi avrebbe un patto con la società che prevede la permanenza a Milano in caso di qualificazione alla prossima Champions. La società di fatto reputa di vitale importanza per le casse l'accesso alla prossima Coppa dei Campioni.

E ciò può avvenire in due modi: volando in finale e vincendo a Istanbul, oppure mettendo le mani sul quarto posto. In finale, qualora l'Inter dovesse superare il Milan incontrerebbe o Real Madrid oppure Manchester City. Una sfida durissima per i nerazzurri. Ed è per questo motivo, si vocifera nei corridoi di Appiano, che la società vuol mettere al sicuro il piazzamento Champions in campionato. Il 6-0 di questa sera col Verona va proprio in questa direzione.