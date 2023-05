Milan-Inter, "chi vince la Champions": la profezia delle uova e il verdetto

03 maggio 2023 a

Inutile prenderci in giro, a scudetto ormai vinto dal Napoli, gli occhi di milioni di tifosi italiani sono puntati tutti sulla Champions. Il derby tra Milan e Inter deciderà la finalista che si giocherà la vittoria della coppa dalle grandi orecchie a Istanbul. Una sfida epica che potrebbe davvero cambiare la storia di questa stagione. E in questa partita si decide anche il futuro delle panchine di Stefano Pioli e di Simone Inzaghi qualora, insieme a un passo falso in semifinale dovesse arrivare anche un mancato piazzamento Champions in campionato. E sul web impazzano i pronostici, un po' come quelli del polpo Paul ai mondiali di qualche anno fa.

Ma nell'ultimo video diventato virale sono protagoniste le uova, sì, quelle che usiamo in cucina. Un utente ha messo i loghi delle squadre che si sono affrontate nelle eliminazioni dirette di questa Champions. Poi con una mano ha rotto le uova partita per partita.

Uno si rompe, l'altro no e dunque si delinea così la profezia-pronostico sulla Champions. Ebbene, l'utente che ha avuto questa idea ha centrato finora tutti i pronostici. Sulla semifinale Inter-Milan, a rompersi è l'uovo del Milan. Dunque l'Inter va in finale. L'altra finalista è il Manchester City di Guardiola. E nell'ultimo "scontro", ad avere la meglio è l’uovo dell'Inter che resiste al colpo di quello del Manchester. Dunque a vincere la Coppa dei Campioni, secondo questo bizzarro test, sarà proprio l'Inter.