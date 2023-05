Lazza sfotte i tifosi del Napoli? Al concerto si scatena l'inferno

04 maggio 2023 a

Le polemiche per l'eliminazione del Napoli dalla Champions League nello scontro ai quarti di finale contro il Milan non si sono ancora spente. I partenopei, infatti, non hanno accettato il verdetto, puntando il dito contro gli arbitraggi di andata e ritorno. Tant'è, a breve si consoleranno con la vittoria dello scudetto, per il quale manca soltanto l'aritmetica.

Ma il nervo dello scontro col Milan è ancora scoperto. Eppure Lazza - cantante e secondo classificato all'ultimo festival di Sanremo - non sembra tenerne conto. Lazza è tifosissimo del Milan, lo si vede spesso e volentieri a bordo campo al Meazza. E mercoledì il caso ha voluto che si esibisse al Palapartenope di Napoli, dove durante l'esibizione si è lanciato in una battuta, in uno sfottò ai presenti.

"Mi avevano detto di non fare battute sul calcio, ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perché siete usciti dalla Champions", ha scherzato Lazza. Per tutta risposta, il pubblico ha intonato il coro "chi non salta milanista è". Per inciso, anche prima della battuta di Lazza c'erano stati cori per la squadra allenata da Luciano Spalletti, così come qualche sfottò all'artista proprio per la sua fede milanista. E insomma, la battuta di Lazza potrebbe essere stata proprio una risposta a quegli sfottò. Nel resto del concerto, i presenti hanno poi intonato a più riprese il coro "Napoli torna campione". Insomma, a Lazza hanno fatto pagare un prezzo piuttosto alto per la sua battuta.