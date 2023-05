Inter, il destino atroce di Inzaghi: "Nemmeno con la Champions", i rumors su Marotta

04 maggio 2023 a

Strano il destino di Simone Inzaghi: la sua Inter è in semifinale di Champions League contro il Milan, ora è tornata tra le prime quattro, eppure il suo futuro pare essere lontano dal nerazzurro. Troppa poca continuità, troppi giri a voto, la sensazione che almeno in campionato si poteva fare di più.

E insomma da tempo circolano indiscrezioni circa il suo esonero a fine stagione: potrebbe "salvarlo" solo la vittoria della Champions, mica facile però. Un destino insomma un po' crudele, beffardo, per il mister specialista nelle partite secche.

Così, in questo contesto di sussurri, ecco l'ultima conferma che arriva da TuttoSport: secondo il quotidiano sportivo di Torino, Inzaghi dirà addio all'Inter al termine della stagione, appunto. Addirittura, scrive il quotidiano, nemmeno la vittoria della Champions potrebbe salvarlo, anche perché i suoi rapporti con la società si sarebbero incrinati.

Ma non solo: se vincesse la Champions, secondo Tuttosport, Inzaghi creerebbe grossi imbarazzi a Beppe Marotta, determinato a sostituirlo con un nome-top da mettere in panchina. E il quotidiano fa anche i nomi dei quattro profili valutati da Marotta: il primo è Pochettino, attualmente libero. Dunque De Zerbi, il cui contratto al Brighton però non sarebbe semplice da "piegare". Quindi Conceicao, vicino all'addio al Porto, e per ultimo Thiago Motta, che sarebbe però anche nel mirino del Psg che cambierà Galtier. Insomma, Inzaghi non sembra più nemmeno essere un'opzione.