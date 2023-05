Milan, Stefano Pioli sotto attacco: "Quello lo fai dopo!", chi apre il fuoco

04 maggio 2023 a

Ora, per il Milan, la Champions League sembra davvero lontanissima: il pari in casa contro la Cremonese, acciuffato all'ultimo, pesa come un macigno sulla classifica. L'unica via per qualificarsi alla più importante delle coppe europee, ora, pare essere vincerla. Mica facile: si parte mercoledì con l'andata della semifinale, il clamoroso e attesissimo derby con l'Inter di Simone Inzaghi.

E dopo il pari interno con la Cremonese, squadra sull'orlo della Serie B, nel mirino ci è finito il mister, Stefano Pioli. La ragione? Troppi cambi, troppo turnover. Certo, c'è l'Inter alle porte e in mezzo un altro turno di campionato, ma secondo parte della tifoseria il cambio massiccio dei titolari non è la scelta giusta. Perché, appunto, si rischia di restare fuori dalla Champions il prossimo anno, con tutte le conseguenze che la circostanza determina in termini di bilanci e calciomercato.

Il tema-Pioli, quello delle sue scelte, ha dominato la giornata sui social per quel che riguarda le discussioni sportive. E sulla vicenda ha detto la sua anche Ciccio Graziani, il quale è intervenuto a Radio Sportiva commentando il momento del Milan, senza fare troppi sconti: "Certe società, come il Milan, hanno l'obbligo di entrare tra le prime quattro. Mettere i titolari a partita in corso quando c'è nervosismo poi diventa complicato anche per loro. In estate il Milan invece di rinforzarsi si è indebolita. In questo momento Pioli deve partire con i titolari, poi dopo inserisci le alternative", ha concluso Ciccio Graziani. Nessun giro di parole: anche lui boccia la scelta di mister Pioli.