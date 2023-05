Napoli campione, Spalletti: "Perché non riesco a gioire"

04 maggio 2023 a

Se è felice, non lo dà troppo a vedere Luciano Spalletti, che è ancora preso dal suo personaggio e dal suo lavoro e forse non riesce a godersi appieno il successo più importante della sua carriera. Il Napoli ha vinto il terzo scudetto mettendo fine a un’attesa lunga 33 anni: lo ha fatto con un campionato dominato fin dall’inizio, in cui nessuna rivale è riuscita minimamente a tenere il passo.

“Non riesco a gioire delle vittorie - ha dichiarato Spalletti ai microfoni di Dazn - la felicità è una cosa fugace. Vedere i napoletani felici è la più grande emozione. Il problema era arrivare a questo punto, perché hai il sentimento di una città sul groppone. Pensi che loro nei momenti duri della vita riusciranno a superarli ripensando a questo momento. Hanno il diritto di gioire in questa maniera. Ora sono più rilassato per avergli concesso questa felicità".

"A Napoli hanno visto grandi allenatori e grandi campioni - ha aggiunto - hanno visto giocare Maradona. Dentro questo risultato c'è anche la sua protezione. Diventa difficile dire ai napoletani 'siamo arrivati terzi', ci sono allenatori che dicono è solo il terzo anno…”. Insomma, anche nel giorno dello scudetto Spalletti pensa ancora a chi criticava: “Siamo partiti dentro la Champions perché questa è la richiesta che mi è stata fatta, il primo obiettivo era tenerlo nel tempo nella Champions. L'abbiamo fatto, anche se poi alla fine l'hanno anche contestata, la squadra".