Scudetto Napoli, spunta la foto con Pioli: scoppia il caso

05 maggio 2023 a

La notizia della vittoria del Napoli in Serie A ha fatto il giro del mondo. Il trionfo degli azzurri è stato ripreso da molti media stranieri, i quali hanno posto l'attenzione soprattutto sui calciatori internazionali della squadra di Luciano Spalletti. Un dettaglio, però, non è passato inosservato in Messico, dove hanno festeggiato la vittoria di Hirving Lozano, il primo messicano nella storia a conquistare la Serie A. Le loro celebrazioni, però, sono subito state stroncate da un errore piuttosto evidente.

Lo scivolone è stato commesso dalla TV Azteca Deportes, che ha postato su tutti i suoi social una grafica celebrativa per i campioni: al centro c'è Lozano e attorno a lui alcuni compagni di squadra come Meret, Zielinski ed Elmas. Peccato però che nella stessa foto compaia anche un personaggio che col Napoli non ci ha nulla a che fare. Accanto ai giocatori l'emittente messicana ha voluto rendere omaggio all'allenatore Luciano Spalletti, ma all'interno della grafica al suo posto è stato inserito Stefano Pioli, tecnico del Milan.

Una svista che non è stata perdonata dai tifosi del Napoli e neanche da quelli del Milan che si sono scatenati su Twitter. "Pioli ha fatto la sua parte schierando Dest nella partita d'andata, ma non approfittatene", ha scritto ironicamente il profilo ufficiale del fan club rossonero in Messico. L'emittente alla fine ha deciso di togliere il post dai suoi canali social.