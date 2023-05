Leclerc umiliato da Ralf Schumacher: "Non un giro senza schiantarsi"

10 maggio 2023 a

I problemi della Ferrari non è un’auto inspiegabile, forte di sabato ma con mancanza di ritmo il giorno della gara (oltre al già noto problema del degrado-gomme). Secondo Ralf Schumacher, fratello del sette volte iridato Michael, la causa maggiore delle delusioni di Maranello sono i due piloti, come ha dichiarato nel suo intervento da opinionista di Sky Deutschland: “A Miami uno ha frenato male all’ingresso della corsia box (Sainz, beccandosi cinque secondi di penalità, ndr), l’altro difficilmente riesce a completare un giro pulito senza schiantarsi — ha criticato l’ex Williams — Frank Williams mi avrebbe tirato le orecchie, il trend non è positivo”.

Schumacher: “Leclerc non maturo, Sainz incostante come lui”

E ancora: “Per me il problema più grande della Ferrari sono i piloti, non sono sufficientemente costanti — ha aggiunto Ralf Schumacher — Con i suoi errori Leclerc dimostra di non avere la maturità necessaria, o forse che non è abbastanza bravo per vincere un mondiale con la Ferrari. E Sainz a Baku era a otto decimi dal compagno di squadra. Ad essere onesti, credo che il team Ferrari stia facendo un lavoro migliore dei suoi piloti”.

Intanto, come riporta l’analista tecnico per la F1 Paolo Filisetti su La Gazzetta dello Sport, la Ferrari introdurrà nuove sospensioni posteriori in vista della gara in casa a Imola. E che questa potrebbe rivelarsi un intervento efficace per risolvere almeno in gran parte il problema del bilanciamento. In Florida è arrivato il debutto del nuovo fondo, che non ha reso, ma l’obiettivo nella rossa è di introdurre una variabile nuova alla volta, per comprenderne meglio l’efficacia.