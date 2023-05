Napoli, la follia di un'aereo per lo scudetto: cosa svela la rotta

10 maggio 2023 a

A Napoli la festa scudetto ha raggiunto vette inesplorate. D’altronde si tratta di un evento molto sentito, dato che è soltanto il terzo titolo vinto dal Napoli, per di più dopo 33 lunghi anni di attesa dal secondo vinto da Diego Armando Maradona. Per festeggiare alcuni tifosi si sono “avvicinati” proprio all’argentino, disegnando una “N” gigante nei cieli del Golfo di Napoli.

Il sito web Flightradar24 - che traccia i voli di qualsiasi aereo nel mondo - ha immortalato la particolare iniziativa: il velivolo è decollato da Capua alle 15.02 di martedì 9 maggio ed è atterrato alle 16.40 dopo aver disegnato la “N” di Napoli e averla racchiusa in un cerchio, in modo da richiamare il logo della società di Aurelio De Laurentiis. Per realizzare una cosa del genere è stata necessaria più di un’ora e mezza: una follia che restituisce l’importanza dello scudetto per la città di Napoli.

Ovviamente l’immagine della rotta riportata dal sito Flightradar24 è diventata virale in men che non si dica tra i tifosi azzurri. L’aereo utilizzato appartiene alla Tecnam, che è una società specializzata nelle costruzioni aeronautiche, con sede a Napoli e base a Capua, in provincia di Caserta, dove avvengono quotidianamente voli di addestramento.