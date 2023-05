Allegri, addio Juve? "Pronta una maxi-offerta": chi lo vuole a tutti i costi

11 maggio 2023 a

E se Massimiliano Allegri lasciasse la Juventus a fine stagione? Il tecnico livornese ha un contratto e soprattutto la fiducia di John Elkann, anche se tutto può cambiare a seconda di quanto accadrà nei tribunali, con il club bianconero che rischia pesanti penalizzazioni o addirittura la retrocessione. Quel che è certo è che, almeno nell’immediato, si va incontro a un ridimensionamento: Allegri potrebbe essere il punto di partenza di un nuovo progetto.

Il giornalista Rudy Galetti ha però sganciato una vera e propria bomba di calciomercato: “L’Al Nassr sta valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo allenatore per la prossima stagione. È in corso una discussione interna su Massimiliano Allegri: la società sta preparando un’offerta ufficiale da inviare all’attuale allenatore della Juventus”. C’è da scommettere che sarà un’offerta davvero grossa, sebbene il tecnico toscano abbia già un super stipendio in bianconero.

Molto dipenderà dai suoi progetti futuri: potrebbe rimanere alla Juve o valutare qualche eventuale offerta di top club europei. E chissà che non possa farsi ingolosire da un’eventuale offerta dell’Al Nassr, dove tra l’altro ritroverebbe Cristiano Ronaldo, che finora sta riscontrando più difficoltà del previsto a fare la differenza del campionato saudita. Non resta che attendere e vedere innanzitutto se l'Al Nassr presenterà un'offerta.