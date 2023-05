Cuadrado, raptus contro Allegri dopo il gol: "Hai visto?"

12 maggio 2023 a

Il gol del momentaneo vantaggio del Siviglia all’Allianz Stadium, nell’1-1 finale contro la Juventus, ha mandato su tutte le furie Juan Cuadrado, che a seguito della rete di En-Nesyri è stato trattenuto a fatica da Mattia Perin nei pressi della panchina bianconera. Il colombiano era furioso subito dopo il gol subito e si è voltato verso Massimiliano Allegri, facendogli notare quale fosse il reale problema della squadra.

Nell'azione che ha portato al gol del Siviglia, si vede Di Maria cercare il filtrante per l'inserimento di Alex Sandro quando invece l'argentino aveva liberissimo sulla sua destra sia lo stesso Cuadrado che Miretti, che si stava inserendo in verticale con Vlahovic ben posizionato in area di rigore. Da quella palla persa è nato poi il contropiede degli spagnoli che, sfruttando lo spazio lasciato libero dallo stesso Alex Sandro, hanno avuto la meglio su Bonucci in difficoltà a rincorrere Ocampos.

Cuadrado, calcio alla bottiglietta d’acqua dopo il gol

Un gol che ha mandato su tutte le furie il colombiano, che ha lanciato una bottiglietta scalciandola con rabbia e dal linguaggio dei gesti diceva ad Allegri che si perdevano molti palloni lì davanti lasciando troppi spazi di ripartenza al Siviglia. Le telecamere in campo mostrano proprio il dialogo continuo con Allegri che invoglia lui e la squadra a pensare a giocare predicando calma. Più volte infatti la Juventus non è riuscita a concretizzare al meglio le azioni offensive mancando spesso l'ultimo passaggio, quello che serviva a Vlahovic per mettere la palla in rete. E invece più volte si sono persi palloni importanti che inevitabilmente hanno portato gli avversari a ripartire con grande velocità. Un problema che evidentemente ha poi convinto Allegri a sostituire Vlahovic, nervosissimo all'uscita, che forse non aveva poi tutte le colpe…