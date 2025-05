Donnarumma spegne l'Arsenal: Psg in finale di Champions contro l'Inter

Sarà il Paris Saint Germain di Donnarumma e Kvaratskhelia l'avversario dell'Inter nella finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera. I parigini imbottiti di vecchie conoscenze del calcio italiano, dal mister Luis Enrique (ex Roma) a Gigio e Kvicha, dall'ex Napoli Fabian Ruiz a Hakimi ex Inter, ha bissato la vittoria per 1-0 dell'andata a Londra superando 2-1 l'Arsenal anche in Francia.

Decisivo, come all'Emirates, Donnarumma prodigioso in almeno un paio di interventi prima del gol di Ruiz al 27': il centrocampista spagnolo controlla e insacca dopo la punizione di Kvara respinta da Raya. Il raddoppio arriva al 72' con Hakimi: l'esterno marocchino conclude con un preciso destro dal cuore dell'area di rigore. L'Arsenal accorcia le distanze al 76' con Saka, che batte Donnarumma dopo il duello vinto con Hakimi. I padroni di casa amministrano l'ultima porzione di gara, i Gunners si arrendono.

"Sarà emozionante disputare la finale. L'ambiente è stato stratosferico, mi godo la serata. Con questa cicatrice in faccia sembro più aggressivo", sono le parole di un Donnarumma al settimo cielo ai microfoni di Amazon Prime Video al termine della vittoria.

"Finale come un derby? Ci sto già pensando - ammette il portiere della Nazionale, ex capitano del Milan -. Ritroverò tanti amici e il mio vecchio allenatore dei portieri - aggiunge -. Sarà emozionante giocare contro l'Inter. Non è stato semplice adattarsi subito qui, ma ora sto bene e sono contento. Sommer ieri è stato bravissimo, ha fatto anche più parate di me. Ho visto la partita e ho fatto i complimenti al preparatore. È stata una bellissima partita. La mia parata di oggi su Odegaard? È stata molto bella, la palla è passata in mezzo alle gambe di un mio compagno. Sulle palle basse ci lavoro molto, ma anche Madre Natura ci ha messo del suo".