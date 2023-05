Maldini, il misterioso labiale con cui demolisce Pioli? Milan, rischio-caos

15 maggio 2023 a

Per Paolo Maldini quello di quest’anno è un mercato fallimentare. La sconfitta di La Spezia ha infatti portato i rossoneri ancora più lontani dal quarto posto (la Lazio, quarta, è a +4), con un eliminazione contro l’Inter dalle semifinali di Champions a un passo. In Liguria intanto non si è intuito esattamente in che momento Maldini abbia detto quelle parole e sui social sono tante le ipotesi: dalla sostituzione di Theo Hernandez per fare posto a Ballo-Touré (e preservare il terzino francese per il derby di martedì) o per uno dei due gol presi dallo Spezia.

Sui social la protesta contro gli acquisti estivi

Sta di fatto che il momento è davvero difficile e anche nella massima competizione continentale servirà un’impresa per rimontare il 2-0 con l’Inter. I tifosi del Milan sono davvero arrabbiati: se si ascolta il tribunale dei social i sostenitori rossoneri se la prendono con Stefano Pioli, ma anche con lo stesso Maldini. Sui social monta la protesta per il mercato dell’estate scorsa. De Ketelaere (35 milioni di euro al Bruges), Origi (parametro zero dal Liverpool) e Adli (resta un mistero il suo scarsissimo impiego) stanno deludendo tantissimo.

Critiche anche contro Rebic e Pioli

Stessa sorte anche contro calciatori che l’anno scorso avevano dato un importante contributo per il 19esimo Scudetto. Uno di questi è Ante Rebic, che quest’anno non ha mai inciso se non in poche partite. Infine, c’è anche chi fa notare il sostanzioso rinnovo di Pioli fino al 2025 (il precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno 2023) a 4,5 milioni di euro netti (più bonus) all’anno. Il 19° scudetto e quel clima di festa sembra ormai un lontano ricordo.