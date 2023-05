Milan, Cassano lo umilia: "Cosa dovrebbe fare l'Inter", la sentenza

16 maggio 2023 a

È un Antonio Cassano durissimo contro il suo ex Milan: “Il ritorno di Champions League? Per farcela (e andare così in finale a Istanbul, ndr) ha bisogno che l'Inter giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche che non ce la faccia. Il Milan è molto ma molto inferiore all'Inter, con Leao o senza”. Così ha detto ai microfoni della Bobo TV, aggiungendo: "L'Inter, per non passare il turno, deve fare una catastrofe, e secondo me deve giocare in 7. Dopo quello che ho visto all'andata, dopo l'andamento dell'ultimo mese, e i 2 gol di differenza, con un Milan in condizioni veramente male, secondo me non ci sono possibilità. L'Inter è molto più forte, non c'è possibilità”.

Cassano è convinto che l'Inter ha tutte le carte in regola: "Io dico che c'è una differenza abissale sotto tutti i punti di vista: come idea di gioco, come stato di forma, l'Inter ha recuperato tutti, pure Lukaku, ha 2 gol di vantaggio, il Milan ha sofferto tutte le partite contro l'Inter. Ci sono tutte le condizioni che rendono questa partita per il Milan impossibile. Al Milan do un 1% di possibilità di ribaltarla. Pronostico? 2-0".

Una semifinale ritornata a 20 anni dalla prima

La squadra di Simone Inzaghi ha una grandissima occasione di approdare in finale della massima competizione, dopo aver battuto le due portoghesi, Porto e Benfica, negli ottavi e nei quarti di Champions League. L'urna di Nyon ha voluto che le due milanesi finissero nella stessa parte di tabellone e dopo il primo derby italiano tra Milan e Napoli è arrivata la replica della stracittadina meneghina in semifinale a 20 dalla prima, precisamente nel 2003, quando i rossoneri volarono in finale a Manchester (0-0, 1-1 i risultati, gol di Sheva e Martins) prima di battere la Juventus di Marcello Lippi ai rigori.