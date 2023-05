Milan, "entro il 18esimo minuto": ecco quando ci si gioca tutto contro l'Inter

16 maggio 2023 a

Tre derby e zero gol: nelle ultime tre Stracittadine il Milan non ha mai segnato all’Inter. E così non succedeva da 43 anni, dai due del campionato 1979-80 e da quello di coppa Italia ’80-81 (0-2, 0-1, 0-1 la serie). Ma quello dell’81 era un Diavolo di serie B, non un semifinalista di Champions con lo scudetto sul petto. Viene ricordato così su Il Giornale: l’ultimo gol rossonero nel derby è il secondo di Leao nell’andata di questo campionato, segnato al 15’ della ripresa per garantire il 3-2 finale dei rossoneri. Da allora, 300 minuti tondi di digiuno, che superano già quelli del ’79-81 (allora furono 292 tra il gol di De Vecchi che sancì il 2-2 nel pari-scudetto del ’79 e quello di Novellino che aprì un altro 2-2 in coppa Italia nell’81).

Milan, se non segna entro il 18’ è primato negativo

I rossoneri, inoltre, si avvicinano alle due serie negative più lunghe di astinenza rossonera nel derby: quella di 316 minuti tra la rete di Amarildo del 3 aprile ’66 (2-1 per l’Inter) e quella storica (perché determinò la prima moviola) di Rivera nell’1-1 del 22 ottobre ’67, e quella record di un solo minuto più lunga (317’) stabilita tra i gol segnati da Nordahl il 6 aprile ’52 (Milan-Inter 2-1) e il 21 marzo ’54 (2-0 per i rossoneri). Se al 18’ del derby il Milan non avrà ancora segnato, batterà questo record rossonero che resiste da quasi 70 anni.

Inter, la serie più lunga di astinenza da derby

Nonostante i primati negativi preoccupanti alle porte, i rossoneri restano comunque ancora lontani dal record assoluto di astinenza in un derby che è quello stabilito dall’Inter 1974-75, quando i nerazzurri fecero passare addirittura 483 minuti senza segnare, tra il gol di Boninsegna in coppa Italia del 1° maggio ’74 (vittoria per 2-1) e quello di Marini in campionato del 7 dicembre ’75 (2-1 per il Milan). E addirittura quattro partite senza reti.