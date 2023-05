Stankovic, la domanda lo fa crollare: lacrime e fuga dalla diretta tv

17 maggio 2023 a

Niente da fare. Neanche sta volta la Sampdoria (già matematicamente in B) è riuscita a concedersi una vittoria in campionato. Il gol di Piccoli al Marassi al 93’, infatti, ha regalato all'Empoli l'aritmetica salvezza, ma ha anche rovinato l'ennesima partita della Sampdoria, ormai in Serie B. Alla fine i tifosi doriani non hanno potuto godersi nemmeno stavolta il sapore della vittoria, uscendo delusi per l'1-1 arrivato sul gong. Nel post gara Stankovic ci ha messo come al solito la faccia e si è anche commosso.

Stankovic, le lacrime alle parole di Corrado Tedeschi

A Dazn, nell'intervista post match, Stankovic ha analizzato la gara e la stagione terribile della Samp, con tutti i problemi societari connessi. Poi in collegamento è intervenuto Corrado Tedeschi, conduttore tv, attore e tifoso blucerchiato che ha ringraziato il suo allenatore per la dignità che ha saputo mantenere nonostante un'annata travagliata. Stankovic allora, ascoltando le belle parole, è scoppiato a piangere e ha lasciato l'intervista per un attimo, tornando poco dopo in diretta con gli occhi lucidi e ringraziando Tedeschi.

Stankovic: “I ragazzi hanno dato tutto"

“Bisogna riflettere in questo momento è una parole grossa, questo finale è l'emblema di questa stagione – aveva detto Stankovic – La prestazione è stata giusta. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano ma è incredibile, non ho più le parole. Questa vittoria ci dava almeno una settimana in pace". Il tutto prima dell’intervento da studio di Corrado Tedeschi, noto conduttore televisivo e tifoso della Sampdoria che ha parlato a Stankovic: "Voglio ringraziarti, un altro allenatore non sarebbe ancora lì" ha spiegato. A quel punto Stankovic è crollato dall'emozione, si è commosso e ha lasciato l'intervista prima di tornare.

La risposta di Stankovic a Tedeschi: “Parole che vanno a toccare tutti noi”

"Grazie per le bellissime parole che vanno a toccare tutti noi – ha spiegato l'allenatore della Samp – Io non faccio finta, ho dentro tantissime emozioni e lei ha descritto le difficoltà che sono tante. Parlare adesso è difficile, sappiamo tutto com'è la situazione". Deki ha chiuso con un augurio: "Mi auguro che la Samp continui a lottare in campo con tutte le sue forze. Grazie mille…” Sulla possibilità di continuare: “Se noi arriviamo a parlare di questo io sarei felice perché significa che la Samp giocherà il prossimo campionato – ha spiegato ancora – Sarei felice per il popolo e la gente che lavora qui, in questo momento però il mio futuro resta in secondo piano. Se mi siedo al tavolo sarei però la persona più felice al mondo".