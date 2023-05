Pioli, dopo Inter-Milan lo scontro in tv con Costacurta: "Non corretto"

17 maggio 2023 a

Delusione e nervi tesi. Stefano Pioli esce dal derby perso contro l'Inter con un Milan ridimensionato a livello internazionale, nonostante la semifinale in Champions sia stata oggettivamente una impresa inattesa, e soprattutto con molte meno certezze sul proprio conto. I tifosi infatti lo stanno mettendo sulla graticola e il #Pioliout è tornato pesantemente d'attualità. L'impressione è che in mancanza dell'ingresso nei primi quattro posti in campionato anche la sua posizione sarà oggetto di valutazione in estate.

Non è mancato, nel dopo-gara, un confronto particolarmente acceso tra il tecnico e il commentatore Alessandro Costacurta (ex rossonero) davanti ai microfoni di Sky. Billy ha parlato di una incomprensibile "mancanza di voglia" nella partita da dentro o fuori. Replica secca di Pioli: "Non sono d'accordo. Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all'andata e al ritorno. L'Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto".

In conferenza stampa, poi emerge un altro tema che ha fatto infuriare parecchi tifosi in tempo reale sui social. Paolo Maldini, a Mediaset, aveva sottolineato la differenza di esperienza tra i giocatori in campo di Inter e Milan. "Ce l'avevamo il giocatore esperto, purtroppo Zlatan non siamo riusciti a utilizzarlo". Il riferimento a Ibrahimovic, quasi 42 anni e praticamente mai avuto in stagione, ha provocato le amare ironie di molti rossoneri, così come l'ormai famigerata frase dopo l'andata, "fino al 7' l'Inter non era mai entrata nella nostra area". Bastano queste frasi per bollare Pioli come "bollito" e "fuori fuoco". "La politica del club sta dando grandi soddisfazioni - sottolinea però Pioli -, quest'anno siamo riusciti a essere competitivi in Champions, meno in campionato: a fine stagione faremo le nostre valutazioni, per capire cosa ha funzionato e cosa no. È una stagione che può aver insegnato tanto al Milan e abbiamo imparato tanto per l'anno prossimo".