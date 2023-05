Zhang, la profezia di Lukaku: "Non gli credevo ma...", solo una coincidenza?

17 maggio 2023 a

"Sette anni fa abbiamo deciso di prendere il club avendo ben presente il focus e adesso vogliamo continuare così: questa società è una società di successi”. Esordisce così un raggiunte Steven Zhang ai microfoni di Mediaset. Il presidente nerazzurro potrà godersi la prima finale di Champions da quando è in quel ruolo, cercando di bissare l’ultimo successo di Madrid nel 2010 (l’anno del Triplete mourinhano).

Zhang: “Ogni stagione la sua storia. Inzaghi ha dato mentalità vincente”

Successi che per Zhang sembrano essere una costante, con all'occhiello già tutto ciò che una squadra possa vincere in Italia, tra scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane, trasformandolo tra i più vincenti presidenti della storia nerazzurra: "Ogni stagione ha una sua storia, ci sono alti e bassi, ma noi siamo questi" ha spiegato il patron nerazzurro. "Inzaghi è stato bravissimo a portare la squadra sulla rotta giusta, a fare ciò che abbiamo chiesto, a dare una mentalità vincente all’ambiente".

Zhang: “Sulla finale Lukaku mi ha detto che…”

Poi è il momento dell’aneddoto con al centro Romelu Lukaku, il primo a mostrare la ferrea certezza che il sogno della finale di Champions si sarebbe avverato: "Era difficile credergli — ha rivelato Zhang — quando mi ha detto che saremmo arrivati fino alla finale di Champions League, pensavo che scherzasse. E invece è stato l'unico sin dal principio a crederci. E ha predetto il futuro". Un futuro che è ancora da scrivere, perché c'è un ultimo atto, a Istanbul per la finale dei sogni, che al momento, però nessuno ha ancora predetto come potrà concludersi. Per Zhang, un dettaglio. Resta la convinzione che tutto sia possibile: "Adesso siamo qui e ce la giocheremo fino alla fine".