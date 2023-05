Pioli, la voce bomba sul Milan: "Scelto il nome del nuovo allenatore"

18 maggio 2023 a

Stefano Pioli è sempre più in bilico. L'allenatore dei rossoneri dopo l'eliminazione in semifinale di Champions rischia grosso in caso di mancato approdo tra le prime 4 in campionato con relativa esclusione dalla prossima competizione europea. Il tecnico che ha riportato lo scudetto al Milan è uscito con le ossa rotte dallo scontro con l'Inter. In due match zero gol e ben 3 subiti. Se poi si allarga lo sguardo su tutto il 2023, il Milan nei derby non è mai andato a segno.



E così sono lievitati i dubbi sul tecnico rossonero che è apparso un po' in affanno nella gestione della rosa e anche nei cambi contro l'Inter. Così cominciano a girare le voci di un possibile sostituto. Come riportano alcune indiscrezioni di Sportitalia, probabilmente a fine stagione le strade di Pioli e quelle del Milan potrebbero separarsi.

A quanto pare, le malelingue su Pioli danno per certa la scelta di Gerry Cardinale sul nome di Antonio Conte che dopo il divorzio burrascoso dal Tottenham potrebbe ripartire proprio da Milano sponda rossonera. Suggestioni, voci che al momento non trovano conferme. Ma di certo un finale di campionato fuori dai primi 4 posti potrebbe costare la panchina al tecnico rossonero. Lo smacco subito dall'Inter è troppo duro da digerire per la società. E così non sono esclusi provvedimenti pesanti anche sulla testa di Pioli.