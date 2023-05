Simone Inzaghi, "non una priorità": Inter, bomba sul rinnovo

18 maggio 2023 a

Il contratto di Simone Inzaghi non è al momento una priorità per l’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di un accordo che è in scadenza nel 2024 non è sicuro. Per Il Giornale, invece, il finale di stagione esaltante in casa Inter ha comunque spazzato via tutti i dubbi sul futuro di Simone Inzaghi. Tanto che lo stesso presidente Steven Zhang lo ha confermato in diretta tv in vista del prossimo anno: "Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche il prossimo anno”, l’ha ufficializzato Zhang. Dopo che Marotta fra l’andata e il ritorno del derby s’era spinto solo a un “penso di sì", che evidentemente vincolava ancora il destino del tecnico ai risultati del campo.

Inzaghi, tanta voglia di provare a vincere con l’Inter anche nel 2024

Insomma, veni vidi vici. Quindi Inzaghi oggi è stra-confermato. Il canovaccio classico di queste occasioni, quello che piacerebbe a tutti, è che ora Inzaghi vinca a Istanbul, prenda e saluti. Ma non dovrebbe finire così, perché Inzaghi ha tanta voglia di provare a vincere anche l’anno prossimo, rispettando il contratto che Marotta ha messo in discussione. Dopo, chissà.

Secondo lo scrittore Beppe Severgnini, noto tifoso dell’Inter, i tifosi nerazzurri devono fare “le scuse all’allenatore, ma lui deve provare a capirci — scrive — La finale di Champions è un sogno a occhi aperti. L’Italia, martedì, era piena di nerazzurri che si davano pizzicotti a vicenda, per controllare d’essere svegli”. E ancora: “Essendo una squadra pazza — ha scritto nel suo editoriale sul Corriere della Sera — l’Inter ha collezionato 11 (!) sconfitte in campionato e una serie di prestazioni eccellenti in Champions, fino al biglietto per Istanbul. Senza contare la finale di Coppa Italia. Avremmo sottoscritto una stagione del genere? Certo che sì”.