Spalletti "ha detto no, gelo col presidente": Napoli, frana tutto

Tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è gelo assoluto: giovedì il tecnico toscano non ha presenziato alla conferenza stampa sull'annuncio della sede per il prossimo ritiro estivo e voci dalla società parlando di un'intesa fra i due che è totalmente crollata. Dopo lo Scudetto, il patron azzurro è andato a cena con Spalletti e due dirigenti per ringraziarli della stagione e, presumibilmente, parlare anche del futuro della panchina azzurra. L'allenatore non ha gradito alcune mosse del presidente, in primis la mancata telefonata dopo la vittoria a Udine.

Il rinnovo comunicato via Pec non piaciuto a Spalletti

E non solo, di mezzo c’è anche la questione del rinnovo automatico comunicato via Pec, che ha fatto incrinare i rapporti: il Napoli ha attivato autonomamente il prolungamento del suo contratto fino al 2024, non comunicandolo però di persona a Spalletti che ha ricevuto soltanto una mail e una lettera consegnata da parte di un dirigente. Non una parola da De Laurentiis, con il quale cresce sempre di più la distanza. Come riporta il Corriere dello Sport, se il patron azzurro non dovesse fare passi concreti verso l'allenatore, sulla sua scrivania verrà presentata presto una lettera di dimissioni nonostante l'anno di contratto che lega il tecnico al Napoli.

Spalletti-Napoli, una panchina sempre più traballante

Spalletti ha rifiutato il rinnovo automatico e sarebbe pronto a mettere fine alla sua avventura all'ombra del Vesuvio subito dopo la conquista dello Scudetto, nonostante le parole rassicuranti pronunciate da De Laurentiis subito dopo la cena. L'allenatore di Certaldo non ha gradito il comportamento del suo presidente che, dall'altro lato, continua imperterrito per la sua strada. Soltanto un cambio di atteggiamento da parte del patron azzurro potrebbe cambiare la situazione, ormai arrivata al limite. Adesso la panchina del Napoli traballa fortemente e il futuro comincia a essere incerto